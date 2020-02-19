19 февраля. Mossovetinfo.ru – Первые участки Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро планируется открыть в 2024-2025 году, сообщается на портале mos.ru.
Первый участок Бирюлевской линии пройдет от территории бывшего завода ЗИЛ через район Нагатинский Затон, затем через районы Курьяново и Царицыно, в Восточное и Западное Бирюлево. На первом участке будет расположено 9 станций. С новой ветки будут организованы пересадки на МЦК и БКЛ.
Первый участок Рублево-Архангельской линии пройдет от станции «Шелепиха» до станции «Строгино». С «Шелепихи» можно будет совершить пересадку на БКЛ и МЦК, а со станции «Строгино» - на Арбатско-Покровскую линию метро.
В дальнейшем Бирюлевскую линию планируют продлить в Щербинку, а Рублево-Архангельскую линию – до городского округа Красногорск. Эти участки новых линий планируется открыть в 2028 году. Кроме того, закладывается возможность продлить Бирюлевскую линию в центр города.
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