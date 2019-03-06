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06.03.2019 08:06
Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу
6 марта. Mossovetinfo.ru – Масленичные гулянья пройдут 8, 9 и 10 марта в 29 столичных парках. В парках организуют бесплатные мастер-классы, игры и конкурсы.
Парки, где подготовили праздничную программу на Масленицу
8 марта:
— Московская усадьба Деда Мороза (12:00–18:00, главная площадь);
— парк «Кузьминки» (12:00–19:00, главная площадь).
9 марта:
— Московская усадьба Деда Мороза (12:00–18:00, главная площадь);
— парк «Кузьминки» (12:00–19:00, главная площадь);
— парк «Сокольники» (13:00–18:00, Сад астрономов);
— музей-заповедник «Коломенское» (13:00–17:00, сцена рядом с торговыми рядами со стороны станции метро «Коломенская», вблизи Большой улицы);
— музей-усадьба «Люблино» (14:00–16:00, площадка у колоннады театральной школы);
— Парк Горького (12:00–18:00, Ленинская площадь и Пушкинская набережная).
10 марта:
— Московская усадьба Деда Мороза (12:00–19:00, главная площадь);
— парк «Кузьминки» (12:00–19:00, главная площадь); — Парк Горького (12:00–20:00, Ленинская площадь и Пушкинская набережная);
— парк «Сокольники» (12:00–20:00, Фестивальная и Фонтанная площади; 14:00–18:00, площадка «Кинополяна», между 1-м и 2-м Лучевыми просеками на пересечении с Митьковским проездом);
— сад «Эрмитаж» (12:00–20:00, площадь у Щукинской сцены); — Перовский парк (12:00–19:00, главная сцена);
— Таганский парк (12:00–20:00, главная площадь);
— парк Победы на Поклонной горе (13:00–19:00, главная аллея парка);
— музей-заповедник «Коломенское» (12:00–18:00, сцена рядом с торговыми рядами со стороны станции метро «Коломенская», вблизи Большой улицы; 13:00–15:00, сцена у красного крыльца дворца царя Алексея Михайловича);
— музей-заповедник «Царицыно» (12:00–18:00, площадь перед Большим царицынским дворцом):
— парк «Садовники» (12:00–19:00, сцена на Фонтанной площади);
— парк «Красная Пресня» (12:00–20:00, сцена на главной площади);
— парк «Красногвардейские пруды» (12:00–20:00, сцена у Среднего Красногвардейского пруда)
— парк «Северное Тушино» (12:00–20:00, главная площадь и сцена парка); — зона отдыха «Левобережье» (15:00–18:00, пляж);
— парк «Зарядье» (10:00–20:00, территория парка и павильон «Заповедное посольство»); — Лианозовский парк (12:00–20:00, главная сцена);
— Гончаровский парк (12:00–20:00, главная сцена);
— парк «Ангарские пруды» (12:00–20:00, амфитеатр); — парк «Фили» (13:00–19:00, главная сцена парка);
— парк 50-летия Октября (13:00–19:00, главная сцена на площади Семьи);
— сад имени Баумана (12:00–20:00, открытая сцена «Таблетка», «КиноКаток»);
— усадьба Воронцово (12:00–20:00, главная сцена); — Измайловский парк (13:00–19:00, центральная площадь);
— Сиреневый сад (13:00–19:00, Фонтанная площадь); — парк «Ходынское поле» (12:00–22:00, центральная часть парка);
— парк Олимпийской деревни (14:00–17:00, танцпол);
— Бабушкинский парк (12:00–20:00, Зеленый театр, Фонтанная площадь).