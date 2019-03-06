Какие парки Москвы подготовили праздничную программу на Масленицу

6 марта. Mossovetinfo.ru – Масленичные гулянья пройдут 8, 9 и 10 марта в 29 столичных парках. В парках организуют бесплатные мастер-классы, игры и конкурсы.



Парки, где подготовили праздничную программу на Масленицу



8 марта:



— Московская усадьба Деда Мороза (12:00–18:00, главная площадь);

— парк «Кузьминки» (12:00–19:00, главная площадь).



9 марта:



— Московская усадьба Деда Мороза (12:00–18:00, главная площадь);

— парк «Кузьминки» (12:00–19:00, главная площадь);

— парк «Сокольники» (13:00–18:00, Сад астрономов);

— музей-заповедник «Коломенское» (13:00–17:00, сцена рядом с торговыми рядами со стороны станции метро «Коломенская», вблизи Большой улицы);

— музей-усадьба «Люблино» (14:00–16:00, площадка у колоннады театральной школы);

— Парк Горького (12:00–18:00, Ленинская площадь и Пушкинская набережная).



10 марта:



— Московская усадьба Деда Мороза (12:00–19:00, главная площадь);

— парк «Кузьминки» (12:00–19:00, главная площадь); — Парк Горького (12:00–20:00, Ленинская площадь и Пушкинская набережная);

— парк «Сокольники» (12:00–20:00, Фестивальная и Фонтанная площади; 14:00–18:00, площадка «Кинополяна», между 1-м и 2-м Лучевыми просеками на пересечении с Митьковским проездом);

— сад «Эрмитаж» (12:00–20:00, площадь у Щукинской сцены); — Перовский парк (12:00–19:00, главная сцена);

— Таганский парк (12:00–20:00, главная площадь);

— парк Победы на Поклонной горе (13:00–19:00, главная аллея парка);

— музей-заповедник «Коломенское» (12:00–18:00, сцена рядом с торговыми рядами со стороны станции метро «Коломенская», вблизи Большой улицы; 13:00–15:00, сцена у красного крыльца дворца царя Алексея Михайловича);

— музей-заповедник «Царицыно» (12:00–18:00, площадь перед Большим царицынским дворцом):

— парк «Садовники» (12:00–19:00, сцена на Фонтанной площади);

— парк «Красная Пресня» (12:00–20:00, сцена на главной площади);

— парк «Красногвардейские пруды» (12:00–20:00, сцена у Среднего Красногвардейского пруда)

— парк «Северное Тушино» (12:00–20:00, главная площадь и сцена парка); — зона отдыха «Левобережье» (15:00–18:00, пляж);

— парк «Зарядье» (10:00–20:00, территория парка и павильон «Заповедное посольство»); — Лианозовский парк (12:00–20:00, главная сцена);

— Гончаровский парк (12:00–20:00, главная сцена);

— парк «Ангарские пруды» (12:00–20:00, амфитеатр); — парк «Фили» (13:00–19:00, главная сцена парка);

— парк 50-летия Октября (13:00–19:00, главная сцена на площади Семьи);

— сад имени Баумана (12:00–20:00, открытая сцена «Таблетка», «КиноКаток»);

— усадьба Воронцово (12:00–20:00, главная сцена); — Измайловский парк (13:00–19:00, центральная площадь);

— Сиреневый сад (13:00–19:00, Фонтанная площадь); — парк «Ходынское поле» (12:00–22:00, центральная часть парка);

— парк Олимпийской деревни (14:00–17:00, танцпол); — Бабушкинский парк (12:00–20:00, Зеленый театр, Фонтанная площадь).