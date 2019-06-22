22 июня. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии московского метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закрыт на ремонт в субботу и воскресенье, 22 и 23 июня. Станции закрывают в рамках реконструкции Филевской линии.
Закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». От станции «Киевская» Филевской линии можно доехать до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадки на Кольцевую и Арбатско-Покровскую линии.
Пассажиры могут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ.
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