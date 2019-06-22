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Город (Москва и область)     22.06.2019 10:06

Какие станции Филевской линии метро закрыты 22 и 23 июня

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Теги:  метро  метрополитен  Филевская линия  транспорт 

22 июня. Mossovetinfo.ru – Участок Филевской линии московского метро между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закрыт на ремонт в субботу и воскресенье, 22 и 23 июня. Станции закрывают в рамках реконструкции Филевской линии.

Закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». От станции «Киевская» Филевской линии можно доехать до «Международной» или «Александровского сада», а также сделать пересадки на Кольцевую и Арбатско-Покровскую линии.

Пассажиры могут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  Филевская линия  транспорт 

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