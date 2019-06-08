8 июня. Mossovetinfo.ru – В субботу и воскресенье, 8 и 9 июня в связи с работами по реконструкции не работает участок Филевской линии метро от станции «Киевская» до станции «Кунцевская».
Для пассажиров закрыты станции «Студенческая», «Кутузовская», «Фили», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская».
Поезда по Филевской линии ходят от «Киевская» до станций «Александровский сад» и «Деловой центр», кроме того, со станции Киевская» Филевской линии можно перейти на одноименные станции Арбатско-Покровской и Кольцевой линий. Станция «Кунцевская» работает только для проезда по Арбатско-Покровской линии.
На время закрытия участка Филевской линии, для пассажиров будут запущены бесплатные компенсационные автобусные маршруты. Автобус КМ1 ходит от «Киевской» до «Кунцевской» с остановками у закрытых станций «Кутузовская», «Багратионовская», «Филёвский парк» и «Пионерская». Автобус КМ2 ходит между станциями «Багратионовская» и «Фили». Время работы компенсационных автобусных маршрутов: с 05:00 до 02:00. Интервал движения составляет не более 2 минут.
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