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Город (Москва и область)     20.06.2019 12:40

Какие улицы перекроют 20 июня в центре Москвы из-за выпускного бала

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Теги:  выпускной-2019  перекрытие движения 

20 июня. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в центре Москвы перекроют в ночь с 20 на 21 июня в связи с проведением бала «Выпускник».

С 21:00 20 июня и до окончания мероприятия будет перекрыто движение транспорта по улице Ильинка.

С 23:45 20 июня и до 00:15 21 июня для движения транспорта будут закрыты Москворецкая улица, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост и улица Варварка.


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Карта места

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Теги: 
выпускной-2019  перекрытие движения 

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