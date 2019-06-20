20 июня. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в центре Москвы перекроют в ночь с 20 на 21 июня в связи с проведением бала «Выпускник».
С 21:00 20 июня и до окончания мероприятия будет перекрыто движение транспорта по улице Ильинка.
С 23:45 20 июня и до 00:15 21 июня для движения транспорта будут закрыты Москворецкая улица, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост и улица Варварка.
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