20 июня. Mossovetinfo.ru – Ряд улиц в центре Москвы перекроют в ночь с 20 на 21 июня в связи с проведением бала «Выпускник».



С 21:00 20 июня и до окончания мероприятия будет перекрыто движение транспорта по улице Ильинка.



С 23:45 20 июня и до 00:15 21 июня для движения транспорта будут закрыты Москворецкая улица, Кремлевская и Москворецкая набережные, Большой Москворецкий мост и улица Варварка.