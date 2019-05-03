3 мая. Mossovetinfo.ru – Некоторые улицы перекроют в Москве 3 и 4 мая в связи с проведением мотофестиваля.
В пятницу, 3 мая. с 16:00 до 18:00 будет перекрыта улица Косыгина. С 23:30 3 мая до 15:00 4 мая перекроют проспект Академика Сахарова и улица Маши Порываевой.
4 мая с 11:00 будет перекрыт участок Садового кольца от Новой Басманной улицы до Ленинского проспект. Движение откроют после прохождения мотоколонны. С 11:00 до 13:00 перекроют Фрунзенскую набережную от улицы Хамовнический вал до Садового кольца.
Мотофестиваль проходит в Москве 3 и 4 мая. В Парке Горького 3 мая состоятся различные развлекательные мероприятия, а 4 мая по Садовому кольцу проедет колонна мотоциклов. Ожидается, что в заезде примут участие около 10 тысяч мотоциклистов.
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