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Город (Москва и область)     23.04.2019 09:50

Какие улицы перекроют в Москве из-за репетиций парада 9 мая

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Теги:  Парад Победы  репетиция  перекрытие движения 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с подготовкой и проведением Парада Победы на Красной площади, 24 и 29 апреля, а также 4,7 и 9 мая ряд улиц в Москве закроют для движения транспорта, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.

24 апреля с 21:00 для движения транспорта будут закрыты улица Тверская, улица Моховая на участке от улицы Воздвиженка до Тверской улицы, улица Охотный Ряд, Театральный проезд от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка.

С 22:00 для проезда закроют улицы Ильинка и Варварка, а также Большой Москворецкий мост.

29 апреля и 4 мая с 17:30 до 20:00 будут перекрыты улицы Нижние Мневники, Мневники, Звенигородское шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Триумфальная площадь и Тверская улица.

С 17:30 до окончания репетиции Парада Победы будут перекрыты Тверская улица от Страстного бульвара до Моховой улицы, Моховая улица от улицы Воздвиженка до Тверской улицы, улица Охотный Ряд, Театральный проезд, Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая и Устьинская набережные, Большой и Малый Москворецкие мосты, Чугунный мост, Болотная улица, Болотная площадь, Софийская, Раушская и Болотная набережные, Фалеевский переулок, улулица Балчуг, Лубочный переулок, Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), 1-й и 2-й Раушский переулки, улица Солянка и Большой Путинковский переулок.

С 22:30 будут перекрыты Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, улицы Воздвиженка, Новый Арбат, Новинский бульварр, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальная площадь, 1-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади), 2-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади), Звенигородское шоссе, улицы Мневники и Нижние Мневники.

7 мая с 05:30 утра 08:00 утра будут перекрыты для движения транспорта улицы Нижние Мневники, Мневники, Звенигородское шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Триумфальная площадь и Тверская улица.

С 05:30 утра и до окончания мероприятия будут закрыты Тверская улица от Страстного бульвара до Моховой улицы, Моховая улица от улицы Воздвиженка до Тверской улицы, улица Охотный Ряд, Театральный проезд, Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая и Устьинская набережные, Большой и Малый Москворецкие мосты, Чугунный мост, Болотная улица, Болотная площадь, Софийская, Раушская и Болотная набережные, Фалеевский переулок, улулица Балчуг, Лубочный переулок, Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), 1-й и 2-й Раушский переулки, улица Солянка и Большой Путинковский переулок.

С 10:00 до окончания мероприятия будут закрыты Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, улицы Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Новинский бульвар, Звенигородское шоссе, улицы Мневники и Нижние Мневники.


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Теги: 
Парад Победы  репетиция  перекрытие движения 

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