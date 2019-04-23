23 апреля. Mossovetinfo.ru – В связи с подготовкой и проведением Парада Победы на Красной площади, 24 и 29 апреля, а также 4,7 и 9 мая ряд улиц в Москве закроют для движения транспорта, сообщает пресс-служба транспортного комплекса столицы.



24 апреля с 21:00 для движения транспорта будут закрыты улица Тверская, улица Моховая на участке от улицы Воздвиженка до Тверской улицы, улица Охотный Ряд, Театральный проезд от улицы Большая Дмитровка до улицы Петровка.



С 22:00 для проезда закроют улицы Ильинка и Варварка, а также Большой Москворецкий мост.



29 апреля и 4 мая с 17:30 до 20:00 будут перекрыты улицы Нижние Мневники, Мневники, Звенигородское шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Триумфальная площадь и Тверская улица.



С 17:30 до окончания репетиции Парада Победы будут перекрыты Тверская улица от Страстного бульвара до Моховой улицы, Моховая улица от улицы Воздвиженка до Тверской улицы, улица Охотный Ряд, Театральный проезд, Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая и Устьинская набережные, Большой и Малый Москворецкие мосты, Чугунный мост, Болотная улица, Болотная площадь, Софийская, Раушская и Болотная набережные, Фалеевский переулок, улулица Балчуг, Лубочный переулок, Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), 1-й и 2-й Раушский переулки, улица Солянка и Большой Путинковский переулок.



С 22:30 будут перекрыты Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, улицы Воздвиженка, Новый Арбат, Новинский бульварр, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Триумфальная площадь, 1-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади), 2-я Брестская улица (от улицы Гашека до Триумфальной площади), Звенигородское шоссе, улицы Мневники и Нижние Мневники.



7 мая с 05:30 утра 08:00 утра будут перекрыты для движения транспорта улицы Нижние Мневники, Мневники, Звенигородское шоссе, улицы Красная Пресня, Баррикадная, Садовая-Кудринская, Триумфальная площадь и Тверская улица.



С 05:30 утра и до окончания мероприятия будут закрыты Тверская улица от Страстного бульвара до Моховой улицы, Моховая улица от улицы Воздвиженка до Тверской улицы, улица Охотный Ряд, Театральный проезд, Новая и Старая площади, Китайгородский проезд, Москворецкая, Кремлевская, Гончарная, Котельническая и Устьинская набережные, Большой и Малый Москворецкие мосты, Чугунный мост, Болотная улица, Болотная площадь, Софийская, Раушская и Болотная набережные, Фалеевский переулок, улулица Балчуг, Лубочный переулок, Садовническая набережная (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), Садовническая улица (от улицы Балчуг до Большого Устьинского моста), 1-й и 2-й Раушский переулки, улица Солянка и Большой Путинковский переулок.



С 10:00 до окончания мероприятия будут закрыты Большой Каменный мост, Боровицкая площадь, улицы Воздвиженка, Новый Арбат, Баррикадная, Красная Пресня, Садовая-Кудринская, Большая Садовая, Новинский бульвар, Звенигородское шоссе, улицы Мневники и Нижние Мневники.