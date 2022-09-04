Какие улицы перекроют в Москве в связи с празднованием Дня города

4 сентября. Mossovetinfo.ru — В связи с подготовкой ко Дню города и проведением праздничных мероприятий в центре Москвы с 5 по 11 сентября включительно ограничат движение транспорта.



C 00.01 часов 5 сентября до 00:01 8 сентября будет ограничено движение транспорта по одной полосе: Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Глинищевский, Газетный, Никитский переулки.



С 00:01 7 сентября до 00:01 8 сентября и с 08:00 12 сентября до 08:00 13 сентября ограничат движение на участке Тверской улицы от дома 1 на улице Охотный ряд до дома 15 на Тверской улице, на участке Моховой от дома 15, строения 1 до Тверской улицы, на улице Охотный ряд от Тверской до Большой Дмитровки.



С 00:01 8 сентября до 08:00 12 сентября будет закрыта для движения улица Тверская (от Тверского бульвара до улицы Моховая), прилегающие переулки, улица Моховая (от улицы Воздвиженка до улицы Тверская).



С 00:01 10 сентября до 23:59 11 сентября будут закрыты улица Петровка, Рахмановский и Крапивенский переулки, Неглинная улица.



10 сентября с 20.30 до 21.30 часов будет перекрыто движение транспорта: Большой Москворецкий мост, улица Москворецкая, Москворецкая набережная (от Китайгородского проезда до Большого Москворецкого моста), Площадь Васильевский спуск, улица Ильинка, улица Варварка, Кремлевская, Раушская и Софийская набережная.