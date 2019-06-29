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Город (Москва и область)     29.06.2019 10:05

Какие улицы перекроют в центре Москвы в июле из-за ремонта

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Теги:  благоустройство  перекрытия  ограничения движения 

29 июня. Mossovetinfo.ru – Несколько улиц перекроют в центре Москвы в июле в связи с проведением работ по благоустройству. Об этом сообщили в транспортном комплексе столицы.

Районы перекрытий:

Вспольный переулок от Малой Никитской улицы до Гранатного переулка – с 23:00 - 30 июня по 23:30 5 июля;

Вспольный переулок от Гранатного переулка до улицы Спиридонова – с 23:00 3 июля по 23:30 7 июля;

Богословский переулок от Тверского бульвара до Большого Палашевского переулка – с 23:00 4 июля по 23:30 8 июля;

Большой Палашевский переулок от Малого Палашевского переулка до Большого Козихинского переулка – с 23:00 4 июля по 23:30 8 июля;

Благовещенский переулок от Тверской улицы до Ермолаевского переулка – с 23:00 9 июля по 23:30 15 июля;

Ермолаевский переулок от Благовещенского переулка до Малой Бронной улицы – с 23:00 16 июля по 23:30 19 июля;

Ермолаевский переулок от Малой Бронной улицы до Малого Патриаршьего переулка – с 23:30 19 июля по 23:30 22 июля;

Ермолаевский переулок от Малого Патриаршьего переулка до улицы Спиридонова – с 23:30 22 июля по 23:30 26 июля;

Большой Козихинский переулок от Большой Бронной улицы до Большого Палашевского переулка – с 23:30 26 июля по 23:30 30 июля;

Большой Козихинский переулок от Большого Палашевского переулка до Малого Козихинского переулка – с 23:30 30 июля по 23:30 2 августа;

Большой Козихинский переулок от Малого Козихинского переулка до Ермолаевского переулка – с 23:30 2 августа по 23:30 5 августа.

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Карта места

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Теги: 
благоустройство  перекрытия  ограничения движения 

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