1 июня. Mossovetinfo.ru - В Москве в субботу, 1 июня, проходит благотворительный марафон «Бегущие сердца». В связи с этим некоторые улицы в центре столицы перекрыты.



До 12:30 перекрыли Болотную улицу, Болотную площадь, улицу Серафимовича и Софийскую набережную. До 14:30 будут перекрыты Раушская набережная, Раушский переулок, а также Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская набережные.



До 15:00 перекрыто движение по Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным. До 15:30 для движения транспорта закрыты улицы Балчуг и Садовая, Лубочный переулок, Большой Устьинский мост и Устьинскую набережную.



До 18:00 перекрыты Большой Москворецкий мост и Москворецкая улица. Кроме того, до 23:59 2 июня перекрыт Васильевский Спуск.