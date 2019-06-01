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Город (Москва и область)     01.06.2019 10:36

Какие улицы перекрыты в Москве 1 июня

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Теги:  перекрытия  ограничения движения 

1 июня. Mossovetinfo.ru - В Москве в субботу, 1 июня, проходит благотворительный марафон «Бегущие сердца». В связи с этим некоторые улицы в центре столицы перекрыты.

До 12:30 перекрыли Болотную улицу, Болотную площадь, улицу Серафимовича и Софийскую набережную. До 14:30 будут перекрыты Раушская набережная, Раушский переулок, а также Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская набережные.

До 15:00 перекрыто движение по Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным. До 15:30 для движения транспорта закрыты улицы Балчуг и Садовая, Лубочный переулок, Большой Устьинский мост и Устьинскую набережную.

До 18:00 перекрыты Большой Москворецкий мост и Москворецкая улица. Кроме того, до 23:59 2 июня перекрыт Васильевский Спуск.


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Карта места

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Теги: 
перекрытия  ограничения движения 

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