1 июня. Mossovetinfo.ru - В Москве в субботу, 1 июня, проходит благотворительный марафон «Бегущие сердца». В связи с этим некоторые улицы в центре столицы перекрыты.
До 12:30 перекрыли Болотную улицу, Болотную площадь, улицу Серафимовича и Софийскую набережную. До 14:30 будут перекрыты Раушская набережная, Раушский переулок, а также Москворецкая, Кремлевская, Пречистенская и Фрунзенская набережные.
До 15:00 перекрыто движение по Котельнической, Гончарной и Краснохолмской набережным. До 15:30 для движения транспорта закрыты улицы Балчуг и Садовая, Лубочный переулок, Большой Устьинский мост и Устьинскую набережную.
До 18:00 перекрыты Большой Москворецкий мост и Москворецкая улица. Кроме того, до 23:59 2 июня перекрыт Васильевский Спуск.
10:45 Город (Москва и область) Автобус № т60к, связывающий станции метро «Каховская» и «Варшавская», стал бесплатным
10:36 Город (Москва и область) Какие улицы перекрыты в Москве 1 июня
16:32 Город (Москва и область) Безопасность во время купального сезона в Москве ежедневно будут обеспечивать 200 спасателей
16:15 Общество Весна в Москве оказалась на 2,8 градуса теплее нормы
15:57 Город (Москва и область) Ряд улиц в Москве перекроют 1 июня в связи с проведением марафона «Бегущие сердца»
12:34 Город (Москва и область) Новая железнодорожная платформа «Иновационный центр «Сколково» открылась в Подмосковье
10:53 Город (Москва и область) В Москве резко выросли цены на полисы ОСАГО
11:05 Власть Закон об электронном голосовании на выборах в Мосгордуму. Текст закона
10:08 Город (Москва и область) Какие станции Филевской линии метро закрыты 25 и 26 мая
15:48 Город (Москва и область) Движение на западе Москвы ограничат в связи с закрытием участка Филевской линии метро