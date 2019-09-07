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Город (Москва и область)     07.09.2019 08:20

Какие улицы перекрыты в Москве 7 и 8 сентября

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Теги:  День города  перекрытия 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Схема движения изменилась в центре Москвы в связи с празднованием Дня города.

Полностью перекрыты участок Тверской улицы от Охотного ряда до Пушкинской площади, а также участок Моховой улицы от Тверской до Большой Никитской. Также перекрыты участки прилегающих к Тверской улице переулков.

Кроме того, перекрыты улица Маши Порываевой и участок проспекта Академика Сахарова от Садового кольца. Также перекрыты улица Архитектора Рочегова и местные проезды от Улица Маши Порываевой до Орликова переулка и от Проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка. Нельзя проехать и по Докучаеву переулку.

Схему перекрытий можно посмотреть на официальном портале транспортного комплекса столицы.


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Карта места

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Теги: 
День города  перекрытия 

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