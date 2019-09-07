7 сентября. Mossovetinfo.ru – Схема движения изменилась в центре Москвы в связи с празднованием Дня города.
Полностью перекрыты участок Тверской улицы от Охотного ряда до Пушкинской площади, а также участок Моховой улицы от Тверской до Большой Никитской. Также перекрыты участки прилегающих к Тверской улице переулков.
Кроме того, перекрыты улица Маши Порываевой и участок проспекта Академика Сахарова от Садового кольца. Также перекрыты улица Архитектора Рочегова и местные проезды от Улица Маши Порываевой до Орликова переулка и от Проспекта Академика Сахарова до Орликова переулка. Нельзя проехать и по Докучаеву переулку.
Схему перекрытий можно посмотреть на официальном портале транспортного комплекса столицы.
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