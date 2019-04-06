6 апреля. Mossovetinfo.ru – Схема движения временно изменилась в районах Таганский, Южнопортовый. Текстильщики, Печатники, Кузьминки, Рязанский, Нижегородский и Выхино-Жулебино.



Это связано с закрытием участка фиолетовой ветки метро. Ограничения движения будут действовать до 04:30 11 апреля.



Для приоритетного проезда компенсационных маршрутов и маршрутов Московской области вдоль их трасс изменена организация дорожного движения.



На время ограничений выделенные полосы физически обособлены и работают на ежедневной основе на участках:



- ул. Марксистская (от Марксистского пер. до Таганской пл.);



- ул. Таганская (на всем протяжении);



- Волгоградском проспекте (на всем протяжении, в том числе на участках дублеров от ул. Люблинская до д. 54 в обоих направлениях);



- ул. Нижегородская (на всем протяжении);



- Рязанском проспекте (на всем протяжении);



- Лермонтовском проспекте (на всем протяжении);



- Новорязанском шоссе (от МКАД до ул. Маршала Полубоярова);



- пл. Крестьянской Заставы (от Волгоградского проспекта до ул. Абельмановская);



- ул. Абельмановская (от ул. Воронцовская до Волгоградского проспекта).



Кроме того, для обеспечения приоритета компенсационных маршрутов закрыты:



- съезды с внутренней и внешней сторон МКАД на Рязанский и Волгоградский просп. в сторону центра;



- съезд с внутренней стороны ТТК на Волгоградский просп. в направлении области;



- съезд (выезд) на (с) территорию(-ии) ТЦ «Садовод» с (на) МКАД;



- съезд с МКАД на основной ход Лермонтовского просп. в сторону области;



- съезды с основного хода Рязанского просп. на внутреннюю и внешнюю стороны МКАД;



- выезд с 1-го Саратовского пр. на дублер Волгоградского просп.;



- съезд с дублера Волгоградского просп. на ул. Люблинская при движении в направлении центра;



- съезд с ул. Люблинская на дублер Волгоградского просп. в направлении области;



- съезды с Есенинского бул. на основной ход Волгоградского просп.;



- съезды с основного хода Волгоградского просп. на дублер в районе д. 76, к. 1 и д. 96, к. 1;



- первый съезд на Самаркандский бул. с Волгоградского просп.;



- выезд с дублера Рязанского просп. на основной ход в районе д. 22;



- поворот с ул. Марксистская на ул. Таганская.



- выезд с Таганской пл. на ул. Таганская;



- правый поворот с ул. Таганская. на ул. Абельмановская;



- правый поворот с пл. Крестьянской Заставы на ул. Абельмановская;



- поворот с Волгоградского просп. на пл. Крестьянской Заставы при движении в сторону области;



- движение в прямом направлении по Волгоградскому просп. в центр на пересечении с пл. Крестьянской Заставы;



- левый поворот с ул. Скотопрогонной на ул. Нижегородская;



- поворот с Волжского бульвара при движении от ул. Юных Ленинцев на дублер Волгоградского проспект в направлении центра и области;



- правый поворот с ул. Жигулевская на дублер Волгоградского проспекта в направлении центра;



- правый поворот с основного хода Волгоградского проспекта на ул. Зеленодольская;



- поворот с дублера Новорязанского шоссе (при движении в центр) на ул. Генерала Кузнецов;



- съезд с основного хода ул. Нижегородская (при движении в область) на внешнюю сторону ТТК.



Запрещено движение на следующих участках:



- по дублерам Лермонтовского просп. (в обоих направлениях) в районе ст. м. «Лермонтовский проспект»;



- Хвалынскому бул. (от ул. Привольная до дублера Лермонтовского просп.);



- ул. Авиаконструктора Миля (от д. 24 до ул. Маршала Полубоярова);



- дублеру Волгоградского просп. от ул. Зеленодольская до ул. Жигулевская.



Также ограничено движение на выездах со следующих участков:



- Волжском бул. (выезды на дублеры Волгоградского просп. с 3 до 1 полосы);



- ул. 2-я Машиностроения (выезд на ТТК – с 2 до 1 полосы);



- ул. Большая Андроневская (выезд на ул. Таганская – с 4 до 2 полос);



- Остаповском пр. (выезд на Волгоградский просп. – с 2 до 1 полосы);



- ул. Рогожский Вал (выезд на ул. Таганская – с 2 до 1 полосы);



- ул. Паперника (выезд на Рязанский просп. – с 4 до 2 полос).



Кроме того, запрещена остановка-стоянка на следующих улицах:



- Марксистском пер.;



- ул. Марксистская;



- ул. Привольная (за исключением парковочных карманов);



- ул. Саранская (за исключением парковочных карманов);



- ул. Авиаконструктора Миля (за исключением парковочных карманов);



- Есенинском бульваре (за исключением парковочных карманов);



- ул. Генерала Кузнецова (за исключением парковочных карманов);



- Волгоградском просп. (в районе д. 17, стр. 2 и д. 18, стр. 1);



- участке Товарищеского пер. (от ул. Таганская до Большого Факельного пер.).



Реверсивное движение на Волгоградском проспекте отключено на время ограничений. На участке Товарищеского пер. (от ул. Таганская до Большого Факельного пер.) введено двустороннее движение.



На участке дублера ул. Генерала Кузнецова (от ул. Привольная до ул. Авиаконструктора Миля) введено одностороннее движение. Регулируемые пешеходные переходы на пересечении Рязанского просп. и ул. Академика Скрябина будут ликвидированы.



Проезд по временным выделенным полосам разрешен только для общественного транспорта. Доступ такси на временные выделенные полосы на время изменений будет ограничен.