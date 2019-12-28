28 декабря. Mossovetinfo.ru – В связи с новогодними праздниками и проведением массовых гуляний ряд улиц в центре Москвы закрыт для движения транспорта.



С сегодняшнего дня и до 22:00 6 января 2020 года для проезда автомобилей закрыты:



участок Тверской улицы от Тверского бульвара до улицы Моховой,

участок Моховой улицы от Воздвиженки до Тверской улицы,

участок улицы Охотный ряд от Моховой улицы до Театрального проезда,

участок Театрального проезда от улицы Охотный ряд до улицы Петровка,

а также Малый Гнездниковский, Леонтьевский, Газетный, Никитский, Глинищевский и Брюсов переулки.



С 00:01 31 декабря до 23:59 5 января для автомобилистов будут закрыты:



Театральный проезд на участке от улицы Петровка до улицы Рождественка,

улица Петровка от Дмитровского переулка до Театрального проезда,

Крапивенский и Рахмановский переулки,

Неглинная улица от Петровского бульвара до Рахамановского переулка,

улица Петровские линии.



Кроме того, в период с 08:00 31 декабря и до 23:00 8 января будут закрыты для проезда улица Ильинка, а также Большой и Малый Черкасские переулки.