6 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая и сухая погода сохранится в Москве на протяжении всей следующей недели с 9 по 15 сентября, сообщают «Известия» со ссылкой на центр погоды «Фобос».
В течение всей недели в дневное время температура воздуха будет подниматься выше +20 градусов. При этом до пятницы, 13 сентября, осадков в Москве не ожидается.
В предстоящие выходные в Москве также ожидается теплая погода, в дневное время воздух в столице будет прогреваться до +23.. +25 градусов.
17:14 Город (Москва и область) Какой будет погода на неделе с 9 по 15 сентября
15:57 Происшествия Два человека погибли в результате пожара в жилом доме на юге Москвы
15:05 Происшествия Материалы дела о нападении на Памфилову переданы в центральный аппарат СК РФ
14:49 Происшествия ТРЦ «Авиапарк» закрыли из-за аварии на линии электропередач
14:22 Город (Москва и область) Три новые пересадки появятся на Люблинско-Дмитровской линии метро
08:47 Общество Какие музеи в Москве будут работать бесплатно в День города
19:28 Происшествия Прокуратура попросила 6 лет колонии для мужчины, который призывал к насилию в отношении детей правоохранителей
10:40 Город (Москва и область) Москва полностью готова к отопительному сезону - власти
10:32 Общество Где в Москве бесплатно сделать прививку от гриппа
09:17 Город (Москва и область) Участок Филевской линии метро закрыт до 2 сентября