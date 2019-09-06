6 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая и сухая погода сохранится в Москве на протяжении всей следующей недели с 9 по 15 сентября, сообщают «Известия» со ссылкой на центр погоды «Фобос».



В течение всей недели в дневное время температура воздуха будет подниматься выше +20 градусов. При этом до пятницы, 13 сентября, осадков в Москве не ожидается.



В предстоящие выходные в Москве также ожидается теплая погода, в дневное время воздух в столице будет прогреваться до +23.. +25 градусов.