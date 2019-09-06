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Город (Москва и область)     06.09.2019 17:14

Какой будет погода на неделе с 9 по 15 сентября

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Теги:  погода  прогноз погоды 

6 сентября. Mossovetinfo.ru – Теплая и сухая погода сохранится в Москве на протяжении всей следующей недели с 9 по 15 сентября, сообщают «Известия» со ссылкой на центр погоды «Фобос».

В течение всей недели в дневное время температура воздуха будет подниматься выше +20 градусов. При этом до пятницы, 13 сентября, осадков в Москве не ожидается.

В предстоящие выходные в Москве также ожидается теплая погода, в дневное время воздух в столице будет прогреваться до +23.. +25 градусов.


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Теги: 
погода  прогноз погоды 

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