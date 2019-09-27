27 сентября. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 28 и 29 сентября в Москве немного потеплеет, однако в воскресенье ожидаются дожди, сообщает центр погоды «Фобос».



В субботу, 28 сентября температура воздуха в Москве поднимется до +12… +14 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.



В воскресенье, 29 сентября, в дневное время воздух прогреется до +10 градусов, велика вероятность дождей. Атмосферное давление понизится и составит 743 миллиметра ртутного столба.