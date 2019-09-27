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Город (Москва и область)     27.09.2019 15:41

Какой будет погода в Москве в выходные 28-29 сентября

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Теги:  погода  выходные 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 28 и 29 сентября в Москве немного потеплеет, однако в воскресенье ожидаются дожди, сообщает центр погоды «Фобос».

В субботу, 28 сентября температура воздуха в Москве поднимется до +12… +14 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.

В воскресенье, 29 сентября, в дневное время воздух прогреется до +10 градусов, велика вероятность дождей. Атмосферное давление понизится и составит 743 миллиметра ртутного столба.


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Теги: 
погода  выходные 

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