27 сентября. Mossovetinfo.ru – В предстоящие выходные 28 и 29 сентября в Москве немного потеплеет, однако в воскресенье ожидаются дожди, сообщает центр погоды «Фобос».
В субботу, 28 сентября температура воздуха в Москве поднимется до +12… +14 градусов. Ожидается переменная облачность без осадков. Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба.
В воскресенье, 29 сентября, в дневное время воздух прогреется до +10 градусов, велика вероятность дождей. Атмосферное давление понизится и составит 743 миллиметра ртутного столба.
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