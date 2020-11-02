2 ноября. Mossovetinfo.ru – В Москве запускают специальные системы видеофиксации, которые начнут фиксировать непристегнутые ремни безопасности и разговоры водителей по телефону за рулем, сообщается в telegram-канале столичного департамента транспорта.



Штраф за непристегнутый ремень безопасности составляет 1000 рублей, за разговор по телефону - 1500 рублей. При этом, водителям разрешается пользоваться мобильными телефонами, которые оборудованы специальными приспособлениями, позволяющими вести разговор без использования рук.



К постановлению о штрафе будут прикладываться фотографии, на которых видно, что водитель непристегнут, или ведет разговор по телефону. Лица водителей на фотографиях будут размыты для защиты персональных данных. При этом, все сомнения при вынесении штрафа, будут трактоваться в пользу водителя.



Система уже прошла тестирование, которое проходило с февраля 2020 года. В период тестирования, штрафы с водителей не взимались.



Всего для фиксирования непристегнутых ремней и разговоров по телефону будет использовано 8 сертифицированных комплексов видеофиксации.