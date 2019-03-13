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Город (Москва и область)     13.03.2019 14:18

Камеры видеонаблюдения будут установлены в течение 2-3 месяцев на 70 «зебрах» в Москве

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Теги:  пешеходные переходы  видеонаблюдения  аварии  пешеходы  ЦОДД 

13 марта. Mossovetinfo.ru – В течение ближайших 2-3 месяцев на 70 пешеходных переходах («зебрах») в Москве установят системы видеонаблюдения, которые будут фиксировать, пропускают ли автомобилисты пешеходов, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения (ЦОДД) в Twitter.

По данным ЦОДД, установка камер видеонаблюдения, повышают безопасность пешеходов. В прошлом году в различных ДТП пострадали около 3 тысяч пешеходов, при этом половина из них пострадала в результате аварий на пешеходных переходах. В то же время на 3 «зебрах» на которых установлены системы видеонаблюдения, наездов на пешеходов не зафиксировано.


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Карта места

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Теги: 
пешеходные переходы  видеонаблюдения  аварии  пешеходы  ЦОДД 

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