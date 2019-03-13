Другие материалы
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Город (Москва и область)
13.03.2019, 15:31
Мосгордума утвердила 15 членов Общественной палаты столицы
13 марта. Mossovetinfo.ru – Московская городская Дума на заседании 13 марта утвердила 15 членов Общественной палаты столицы. Назначение проходило тайным голосованием. Список членов обществен...
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Город (Москва и область)
13.03.2019, 15:12
Более 1,2 тысячи памятников архитектуры отреставрировали в Москве с 2011 года
13 марта. Mossovetinfo.ru – С 2011 года в Москве отреставрировано 1247 памятников архитектуры, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра работ по реставрации фонтанов и архитектурных объектов...
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Город (Москва и область)
13.03.2019, 14:18
Камеры видеонаблюдения будут установлены в течение 2-3 месяцев на 70 «зебрах» в Москве
13 марта. Mossovetinfo.ru – В течение ближайших 2-3 месяцев на 70 пешеходных переходах («зебрах») в Москве установят системы видеонаблюдения, которые будут фиксировать, пропускают ли автомобилисты ...