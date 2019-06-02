2 июня. Mossovetinfo.ru – Канатная дорога на Воробьевых горах будет закрыта с 3 по 7 июня на плановое обслуживание. Об этом сообщается на сайте канатной дороги.

В сообщении отмечается, что регулярное техобслуживание обеспечивает поддержание работоспособности канатной дороги в процессе эксплуатации.