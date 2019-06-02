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Город (Москва и область)     02.06.2019 10:23

Канатная дорога на Воробьевых горах будет закрыта с 3 по 7 июня

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Теги:  канатная дорога 

2 июня. Mossovetinfo.ru – Канатная дорога на Воробьевых горах будет закрыта с 3 по 7 июня на плановое обслуживание. Об этом сообщается на сайте канатной дороги.

В сообщении отмечается, что регулярное техобслуживание обеспечивает поддержание работоспособности канатной дороги в процессе эксплуатации.


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Теги: 
канатная дорога 

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