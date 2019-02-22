22 февраля. Mossovetinfo.ru – Канатная дорога от Воробьевых гор до Лужников закрыта в связи с сильным ветром, сообщается на официальном сайте канатной дороги.
Согласно требованиям по эксплуатации канатная дорога не должна работать при силе ветра, которая превышает 15 метров в секунду.
По прогнозам синоптиков, в пятницу, 21 февраля порывы ветра в Москве могут достигать 21 метра в секунду.
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