22 февраля. Mossovetinfo.ru – Канатная дорога от Воробьевых гор до Лужников закрыта в связи с сильным ветром, сообщается на официальном сайте канатной дороги.



Согласно требованиям по эксплуатации канатная дорога не должна работать при силе ветра, которая превышает 15 метров в секунду.



По прогнозам синоптиков, в пятницу, 21 февраля порывы ветра в Москве могут достигать 21 метра в секунду.