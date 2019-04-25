Кандидаты в депутаты Мосгордумы от «Яблока» будут выдвинуты на специально созванной конференции

25 апреля. Mossovetinfo.ru - Кандидаты в депутаты Московской городской Думы от партии «Яблоко» будут выдвинуты на специально созванной конференции. Об этом сообщает пресс-служба партии.



Новые руководящие органы Московского «Яблока» будут избраны позже.



Выборы депутатов Московской городской Думы пройдут 8 сентября 2019 года.