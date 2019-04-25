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Город (Москва и область)     25.04.2019 17:32

Кандидаты в депутаты Мосгордумы от «Яблока» будут выдвинуты на специально созванной конференции

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Теги:  выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму  Мосгордума  Яблоко  партия Яблоко 

25 апреля. Mossovetinfo.ru - Кандидаты в депутаты Московской городской Думы от партии «Яблоко» будут выдвинуты на специально созванной конференции. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Новые руководящие органы Московского «Яблока» будут избраны позже.

Выборы депутатов Московской городской Думы пройдут 8 сентября 2019 года.

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Теги: 
выборы  выборы-2019  выборы в Мосгордуму  Мосгордума  Яблоко  партия Яблоко 

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