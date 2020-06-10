10 июня. Mossovetinfo.ru - Масштабный проект капитального ремонта московских поликлиник продолжается. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель мэра столицы. Сейчас ремонтные работы ведутся в 12 зданиях. В конце июня капитальный ремонт начнется еще в 25 поликлиниках. Адреса будут опубликованы в ближайшее время.



Масштабная программа капремонта поликлиник в Москве стартовала в феврале. В рамках ремонта в соответствии с новым стандартом в зданиях будет проведена перепланировка, в них установят новое, современное оборудование, организуют комфортные зоны для ожидания, буфеты, игровые зоны для детей, модернизируют кабинеты врачей.



Всего до конца 2023 года планируется отремонтировать 135 поликлиник. Подробности можно узнать на mos.ru.

