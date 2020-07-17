 
Актуальные темы: Конституция коронавирус реновация
Город (Москва и область)     17.07.2020 18:00

Капремонт Большого Каменного моста планируется завершить к концу 2021 года

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Большой Каменный мост  капитальный ремонт 

17 июля. Mossovetinfo.ru – Капитальный ремонт Большого Каменного моста планируется завершить в четвертом квартале 2021 года, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

В ходе ремонта будут отреставрированы чугунные элементы ограждения моста и восстановлены исторические дубовые витражи. Также будет отреставрирована гранитная облицовка и мачты освещения.

Ремонтные работы стартовали в прошлую субботу. В них задействовано 200 специалистов Комплекса городского хозяйства и 60 единиц строительной техники. При этом, благодаря уникальным технологиям, которые уже использовались при капремонте Большого Москворецкого моста, полностью закрывать мост не будут, он продолжит функционировать в ограниченном режиме.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Большой Каменный мост  капитальный ремонт 

Возврат к списку

Лента новостей

18:00 Город (Москва и область) Капремонт Большого Каменного моста планируется завершить к концу 2021 года

17:07 Город (Москва и область) Росгидромет продлил до 20 июля предупреждение о паводках в Подмосковье

16:24 Общество Путину доверяют более 68% россиян - опрос

15:33 Общество В выходные, 18-19 июля, в Москве будет прохладно и дождливо

14:28 Город (Москва и область) Четыре станции красной ветки метро будут закрыты 17 и 18 июля

Актуальные материалы

10:16 Город (Москва и область) Для программы реновации утверждено уже более 450 площадок

10:02 Город (Москва и область) Специальные автобусные маршруты запустили в Москве на время ремонта поликлиник

23:25 Город (Москва и область) На допвыборах мундепов 13 сентября в Москве будет электронное голосование

10:58 Город (Москва и область) Госпитали в выставочных залах «Крокус Экспо» планируется закрыть - Воробьев

11:39 Город (Москва и область) Начался капремонт Большого каменного моста, движение ограничено

09:05 Происшествия В Рузском районе Подмосковья прорвало дамбу, затоплены жилые дома

08:27 Происшествия Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали по подозрению в убийствах

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru