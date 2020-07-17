17 июля. Mossovetinfo.ru – Капитальный ремонт Большого Каменного моста планируется завершить в четвертом квартале 2021 года, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.



В ходе ремонта будут отреставрированы чугунные элементы ограждения моста и восстановлены исторические дубовые витражи. Также будет отреставрирована гранитная облицовка и мачты освещения.



Ремонтные работы стартовали в прошлую субботу. В них задействовано 200 специалистов Комплекса городского хозяйства и 60 единиц строительной техники. При этом, благодаря уникальным технологиям, которые уже использовались при капремонте Большого Москворецкого моста, полностью закрывать мост не будут, он продолжит функционировать в ограниченном режиме.