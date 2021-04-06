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Город (Москва и область)     06.04.2021 09:36

Капремонт Большого Каменного моста завершат раньше срока

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Теги:  Большой Каменный мост  капитальный ремонт 

6 апреля. Mossovetinfo.ru — Капитальный ремонт Большого Каменного моста завершат в августе текущего года - не несколько месяцев раньше запланированного, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам заммэра, так как Большой Каменный мост является одной из ключевых транспортных магистралей Москвы, было сделано все, чтобы провести работы по капремонту максимально быстро. Работы по ремонту моста проходят круглосуточно и не останавливались даже в сильные морозы.

Капитальный ремонт Большого Каменного моста начался в июле прошлого года. До этого мост никогда не подвергался капремонту с момента постройки в 1938 году. Завершить капремонт моста планировалось в IV квартале 2021 года.

Бирюков подчеркнул, что в ходе работ мост фактически пересобирается заново : обновляются все конструкции моста, бетонное основание, ограждение, дорожное покрытие, гранитная облицовка. При этом мост продолжает действовать, полного перекрытия движения не проводилось и проводится не будет.

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Карта места

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Теги: 
Большой Каменный мост  капитальный ремонт 

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