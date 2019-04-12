12 апреля. Mossovetinfo.ru – Карантин по бешенству установлен на территории поселения Краснопахорское Троицкого административного округа города Москвы. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ опубликован на портале мэра.
Карантин установлен в связи с выявлением 12 апреля случая заболевания бешенством дикого животного. Карантин установлен до 13 мая.
На период карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля собаками и кошками, вывоз собак и кошек за пределы территории, где объявлен карантин.
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