12 апреля. Mossovetinfo.ru – Карантин по бешенству установлен на территории поселения Краснопахорское Троицкого административного округа города Москвы. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ опубликован на портале мэра.



Карантин установлен в связи с выявлением 12 апреля случая заболевания бешенством дикого животного. Карантин установлен до 13 мая.



На период карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля собаками и кошками, вывоз собак и кошек за пределы территории, где объявлен карантин.