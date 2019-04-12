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Город (Москва и область)     12.04.2019 20:03

Карантин по бешенству установлен на территории поселения Краснопахорское

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Теги:  бешенство 

12 апреля. Mossovetinfo.ru – Карантин по бешенству установлен на территории поселения Краснопахорское Троицкого административного округа города Москвы. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ опубликован на портале мэра.

Карантин установлен в связи с выявлением 12 апреля случая заболевания бешенством дикого животного. Карантин установлен до 13 мая.

На период карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля собаками и кошками, вывоз собак и кошек за пределы территории, где объявлен карантин.


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Теги: 
бешенство 

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