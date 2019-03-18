18 марта. Mossovetinfo.ru - Карантин по бешенству установлен на территории поселения Вороновское Троицкого административного округа города Москвы. Распоряжение подписал мэр столицы Сергей Собянин. Документ опубликован на портале мэра.



Карантин установлен в связи с выявлением 15 марта случая заболевания бешенством дикого животного. Карантин установлен до 16 мая.



На период карантина запрещается проведение выставок собак и кошек, торговля собаками и кошками, вывоз собак и кошек за пределы территории, где объявлен карантин.