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Город (Москва и область)     25.02.2019 13:32

Картину известного советского художника Щербакова нашли на ВДНХ

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Теги:  Сергей Собянин  ВДНХ  живопись 

25 февраля. Mossovetinfo.ru – При подготовке к реставрации павильона «Животноводство» на ВДНХ была обнаружена картина известного советского художника Бориса Щербакова, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Пейзаж размером 4х5 метров первоначально украшал Центральный павильон ВДНХ, однако в 60-е годы экспозицию павильона изменили, картина была перенесена в другой павильон, после чего о ней забыли.

Собянин сообщил, что картина будет отреставрирована, после чего займет место в экспозиции ВДНХ.


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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  ВДНХ  живопись 

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