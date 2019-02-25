25 февраля. Mossovetinfo.ru – При подготовке к реставрации павильона «Животноводство» на ВДНХ была обнаружена картина известного советского художника Бориса Щербакова, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Пейзаж размером 4х5 метров первоначально украшал Центральный павильон ВДНХ, однако в 60-е годы экспозицию павильона изменили, картина была перенесена в другой павильон, после чего о ней забыли.



Собянин сообщил, что картина будет отреставрирована, после чего займет место в экспозиции ВДНХ.