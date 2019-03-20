20 марта. Mossovetinfo.ru – Московские катки с искусственным льдом прекратят свою работу с 25 марта, сообщил заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустроства Петр Бирюков.



Такое решение принято в связи с установившейся в Москве теплой погодой. Площадки, на которых располагались катки, будут переведены в летний режим эксплуатации, оборудование катков будет законсервировано до следующей зимы.



Всего в Москве в зимний период работали более 200 катков с искусственным льдом.