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Город (Москва и область)     20.08.2024 09:39

Каждая третья новая квартира в столице была куплена в Новой Москве

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Теги:  Новая Москва  квартиры  спрос 

20 августа — Mossovetinfo.ru — С апреля 2023 года Новая Москва занимает первое место по сделкам с новостройками в столице. Популярность этих территорий у покупателей связана с бюджетом: цены заметно ниже, чем в Старой Москве, - сообщает «РБК-Недвижимость».

По итогам июля Новая Москва заняла первое место среди столичных округов по спросу на новостройки. За месяц в ТиНАО было зарегистрировано 3,7 тыс. договоров долевого участия (ДДУ) с жилой и нежилой недвижимостью, или треть от общего числа (32,9%). Такие данные содержатся в отчете управления Росреестра по Москве, поступившем в редакцию.

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Карта места

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Теги: 
Новая Москва  квартиры  спрос 

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