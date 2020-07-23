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Город (Москва и область)     23.07.2020 08:37

Каждое пятое такси в Москве нельзя считать безопасным

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Теги:  такси 

23 июля. Mossovetinfo.ru – В Москве безопасным нельзя считать каждое пятое такси. Об этом сообщает «Российская газета». Такие выводы сделаны по итогам совместного рейда МАДИ и столичной ГИБДД.

Путевого листа может не оказаться даже у тех, кто ездит на брендированных автомобилях. Это значит, что водитель не проходил медицинский осмотр.

У таксистов, которые нарушают правила, забирают автомобиль. Пока не закончится административное расследование, которое может длиться до двух месяцев, таксисты не смогут забрать свое авто обратно.

Кроме того, профильная гильдия Московской торгово-промышленной палаты ранее заявляла, что значительная часть медосмотров таксистов проводится без фактического освидетельствования, то есть «для галочки».

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Теги: 
такси 

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