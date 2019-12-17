17 декабря. Mossovetinfo.ru – В феврале 2020 года в Москве пройдет первый хакатон по цифровизации сферы туризма, сообщается на портале mos.ru.
Хакатон будет организован Комитетом по туризму Москвы совместно с партнерами, среди которых ГМИИ имени Пушкина портал «Узнай Москву», «Аэроэкспресс», Facebook и другие.
Хакатон – соревнование, в рамках которого участники (команды разработчиков) за ограниченный срок пытаются найти оптимальное решение поставленной задачи. Чаще всего таким образом создается прототип IT-продукта.
«Первый московский хакатон в сфере туризма может стать одним из действенных инструментов, чтобы усовершенствовать цифровую инфраструктуру для туристов и найти новые, прорывные для всей отрасли решения», - заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.
Сергунина также отметила, что прием заявок на первый московских хакатон в области туризма уже открыт и продлится до 28 января. Сам хакатон пройдет 8-9 февраля в технополисе «Москва».
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