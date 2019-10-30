30 октября. Mossovetinfo.ru – Пасмурная холодная погода, ветер и мокрый снег с дождем ожидаются в Москве в среду, 30 октября, сообщает центр погоды «Фобос».
В течение дня температура воздуха в Москве 0…+2°, по области – до +4°. Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.
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