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Город (Москва и область)     27.04.2019 11:21

Киевское и Смоленское направления МЖД планируется соединить новой веткой в 2022 году

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Теги:  МЖД  Хуснуллин  Марат Хуснуллин 

27 апреля. Mossovetinfo.ru - Новую железнодорожную ветку, которая соединит Киевское и Смоленское направления Московской железной дороги, планируется открыть в 2022 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

На участке длиной около 10 километров появятся четыре станции. С них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД). 


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Карта места

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Теги: 
МЖД  Хуснуллин  Марат Хуснуллин 

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