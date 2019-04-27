27 апреля. Mossovetinfo.ru - Новую железнодорожную ветку, которая соединит Киевское и Смоленское направления Московской железной дороги, планируется открыть в 2022 году. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.
На участке длиной около 10 километров появятся четыре станции. С них можно будет пересесть на метро, Московское центральное кольцо (МЦК) и Московские центральные диаметры (МЦД).
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