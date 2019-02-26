26 февраля. Mossovetinfo.ru – Китайская компания CRCC (China Railway Construction Corporation) может быть привлечена к строительству в Москве транспортно-пересадочных узлов и дорог, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.
По словам Хуснуллина, власти Москвы предложили китайской компании принять участие в конкурсах на строительство объектов дорожно-транспортной инфраструктуры. Такое решение было принято учитывая то, что компания CRCC является крупнейшим игроком на рынке строительства дорожно-транспортной инфраструктуры в Китае и имеет огромный опыт в строительстве подобных объектов.
В настоящее время компания CRCC ведет в Москве строительство юго-западного участка Большой Кольцевой линии метро, на котором будут расположены станции «Аминьевское шоссе», «Проспект Вернадского» и «Мичуринский проспект». Кроме того, недавно подписано соглашение, по которому китайская компания построит тоннели на восточном участке БКЛ.
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