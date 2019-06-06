6 июня. Mossovetinfo.ru – Китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC) примет участие в проектировании Транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект», сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



В настоящее время компания CRCC ведет строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии метро. Привлечение китайских специалистов к работам по строительству ТПУ «Мичуринский проспект» позволит сократить срок работ.



По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, китайская компания имеет огромный опыт в строительстве транспортных объектов по всему миру, а в настоящее время изучает потенциал рынка строительства транспортно-пересадочных узлов в Москве, причем готова выступать не только в качестве проектировщика и подрядчика, но и в качестве инвестора.



Создание ТПУ «Мичуринский проспект» предполагает связь станции Калининско-Солнцевской линии метро с одноименной станцией Большой Кольцевой линии, а также их коммуникацию с маршрутами наземного общественного транспорта.