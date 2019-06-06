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Город (Москва и область)     06.06.2019 09:33

Китайская компания CRCC спроектирует ТПУ «Мичуринский проспект»

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Теги:  строительство  метро  ТПУ 

6 июня. Mossovetinfo.ru – Китайская компания China Railway Construction Corporation (CRCC) примет участие в проектировании Транспортно-пересадочного узла «Мичуринский проспект», сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

В настоящее время компания CRCC ведет строительство юго-западного участка Большой кольцевой линии метро. Привлечение китайских специалистов к работам по строительству ТПУ «Мичуринский проспект» позволит сократить срок работ.

По словам заммэра Москвы Марата Хуснуллина, китайская компания имеет огромный опыт в строительстве транспортных объектов по всему миру, а в настоящее время изучает потенциал рынка строительства транспортно-пересадочных узлов в Москве, причем готова выступать не только в качестве проектировщика и подрядчика, но и в качестве инвестора.

Создание ТПУ «Мичуринский проспект» предполагает связь станции Калининско-Солнцевской линии метро с одноименной станцией Большой Кольцевой линии, а также их коммуникацию с маршрутами наземного общественного транспорта.


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Теги: 
строительство  метро  ТПУ 

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