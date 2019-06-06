Другие материалы
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Город (Москва и область)
06.06.2019, 10:58
В Москве стартовала избирательная компания по выборам в Мосгордуму
6 июня. Mossovetinfo.ru – Избирательная компания по выборам депутатов Мосгордумы седьмого созыва стартовала в Москве, сообщает «Инетрфакс» со ссылкой на Мосгоризбирком. В среду, 5 июня Мосго...
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Город (Москва и область)
06.06.2019, 09:59
МЧС Москвы предупредило о сильной жаре
6 июня. Mossovetinfo.ru – Московское управление МЧС опубликовало предупреждение о сильной жаре, предупреждение опубликовано на официальном сайте управления. По прогнозам синоптиков, в течени...
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Город (Москва и область)
06.06.2019, 09:53
Станция метро «Варшавская» изменит график работы
6 июня. Mossovetinfo.ru – Станция «Варшавская» Каховской линии метрополитена временно изменит график работы, для входа пассажиров станция будет работать до 23:10, сообщается на официальном сайте ст...