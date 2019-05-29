29 мая. Mossovetinfo.ru – Традиционный книжный фестиваль «Красная площадь» пройдет в Москве с 1 по 6 июня, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.
В рамках фестиваля пройдет около 100 различных мероприятий, среди которых презентации новых книг, лекции, мастер-классы, встречи с писателями, перфомансы, концерты и спектакли. Кульминацией фестиваля станет праздничная программа, посвященная 220-летию со дня рождения Александра Пушкина. Она пройдет 6 июня, в день рождения знаменитого поэта.
Всего на фестивале будет организовано 12 площадок. 1 и 2 июня они будут работать с 10:00 до 23:00, в остальные дни фестиваля – с 10:00 до 22:00.
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