12 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы ко Дню Победы традиционно выплатят московским ветеранам единовременную материальную помощь, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.
Собянин отметил, что размер выплат составит от 3 до 10 тысяч рублей.
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