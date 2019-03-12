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Город (Москва и область)     12.03.2019 13:01

Ко Дню Победы московские ветераны получат единовременную материальную помощь

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Теги:  День Победы  ветераны  материальная помощь  выплаты 

12 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы ко Дню Победы традиционно выплатят московским ветеранам единовременную материальную помощь, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин отметил, что размер выплат составит от 3 до 10 тысяч рублей.


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Теги: 
День Победы  ветераны  материальная помощь  выплаты 

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