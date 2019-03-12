12 марта. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы ко Дню Победы традиционно выплатят московским ветеранам единовременную материальную помощь, сообщил в своем микроблоге в Twitter мэр Москвы Сергей Собянин.



Собянин отметил, что размер выплат составит от 3 до 10 тысяч рублей.