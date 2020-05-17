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Город (Москва и область)     17.05.2020 16:10

Коечный фонд московской области свободен на 65% - Воробьев.

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Теги:  Московская область  Андрей Воробьев  коронавирус  коечный фонд 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Коечный фонд Московской области свободен на 65% сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Такого количества свободных коек достаточно для начала постепенного снятия ограничений, рассказал губернатор Подмосковья.

Ранее Воробьев сообщил, что для того, чтобы начать частичное снятие ограничений, в регионе должны быть выполнены три условия, одно из которых – не менее 50% свободных коек в больницах.

Также в своем сообщении воробьев отметил, что коэффициент распространения инфицирований в области сейчас составляет 0,9 (для снятия ограничений должно быть менее 1), а количество проводимых тестов на коронавирус составляет 120 на 100 тысяч человек в сутки (для снятия ограничений должно быть не менее 90 тестов на 100 тысяч населения).

На 17 мая в Подмосковье выявлено 27 369 случаев заболевания. Вылечились 3088 человека, умерли – 268 человек.


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Теги: 
Московская область  Андрей Воробьев  коронавирус  коечный фонд 

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