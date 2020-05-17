Другие материалы
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Город (Москва и область)
17.05.2020, 16:10
Коечный фонд московской области свободен на 65% - Воробьев.
17 мая. Mossovetinfo.ru – Коечный фонд Московской области свободен на 65% сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» губернатор Московской области Андрей Воробьев. Такого количес...
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Город (Москва и область)
17.05.2020, 13:48
Движение поездов на Филевской линии восстановлено
17 мая. Mossovetinfo.ru – Движение поездов на Филевской линии метро восстановлено, сообщается в telegram-канале столичной подземки. Ранее сообщалось, что движение поездов на Филевской линии м...
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Город (Москва и область)
17.05.2020, 13:03
Только три московских пляжа готовы к купальному сезону
17 мая. Mossovetinfo.ru – Поисковой спасательный водолазный отряд в период с 6 по 16 мая проверил 11 московских зон отдыха с купанием, к началу купального сезона готовы только три из них, сообщает ...