21 мая. Mossovetinfo.ru – Количество договоров долевого участия на рынке недвижимости Москвы за первые четыре месяца 2019 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщается на официальном сайте московского управления Росреестра.



Сообщается, что с января по май на рынке жилой недвижимости в Москве было зарегистрировано 27,3 тысячи договоров долевого участия. Если же брать показатели апреля текущего года, то за один месяц было зарегистрировано 7,5 тысячи ДДУ, что выше показателей апреля 2018 года на 23%.



Рост ДДУ зафиксирован также на рынке нежилой недвижимости столицы – за первые 4 месяца 2019 года было зарегистрировано 8,1 тысячи таких договоров, что на 17% больше, чем годом ранее.



Ранее столичное управление Росреестра сообщило о росте числа ипотечных договоров, а также о росте сделок на вторичном рынке жилья.