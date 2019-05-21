Другие материалы
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Город (Москва и область)
21.05.2019, 12:01
Собянин рассказал о благоустройстве набережных Москвы-реки и реки Сходня
21 мая. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин в своем официальном блоге рассказал о благоустройстве набережных Москвы-реки и реки Сходня. Участок реки Сходня давно облюбовали любители г...
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Город (Москва и область)
21.05.2019, 11:16
Количество ДДУ на рынке недвижимости Москвы за 4 месяца выросло на 20%
21 мая. Mossovetinfo.ru – Количество договоров долевого участия на рынке недвижимости Москвы за первые четыре месяца 2019 года выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает...
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Город (Москва и область)
21.05.2019, 10:38
Электродепо «Нижегородское» построят на месте самостроя в Лефортово
21 мая. Mossovetinfo.ru – Электродепо «Нижегородское», которое будет обслуживать Большую Кольцевую линию метро, будет построено на месте самостроя в Лефортово, сообщает пресс-служба комплекса эконо...