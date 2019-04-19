19 апреля. Mossovetinfo.ru – В I квартале текущего года количество договоров долевого участия на рынке жилья в Москве выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает столичное управление Росреестра.



За первые три месяца в Москве было зарегистрировано 19,8 тысячи ДДУ, в то время как за аналогичный период 2018 года было зарегистрировано 15,9 тысячи ДДУ. Также сообщается, что в I квартале 2017 года, в Москве зарегистрировали 10,5 тысячи ДДУ. Таким образом, за два года отмечается почти двукратный рост числа ДДУ на рынке жилья в Москве.



Отмечается также рост числа ДДУ и на рынке нежилой недвижимости. За первые три месяца текущего года в Москве в этом сегменте рынка было зарегистрировано 5748 ДДУ, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 4 640 ДДУ.