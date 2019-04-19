Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     19.04.2019 14:14

Количество ДДУ на рынке жилья в январе-марте выросло на 25%

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  недвижимость  ДДУ  жилье 

19 апреля. Mossovetinfo.ru – В I квартале текущего года количество договоров долевого участия на рынке жилья в Москве выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, сообщает столичное управление Росреестра.

За первые три месяца в Москве было зарегистрировано 19,8 тысячи ДДУ, в то время как за аналогичный период 2018 года было зарегистрировано 15,9 тысячи ДДУ. Также сообщается, что в I квартале 2017 года, в Москве зарегистрировали 10,5 тысячи ДДУ. Таким образом, за два года отмечается почти двукратный рост числа ДДУ на рынке жилья в Москве.

Отмечается также рост числа ДДУ и на рынке нежилой недвижимости. За первые три месяца текущего года в Москве в этом сегменте рынка было зарегистрировано 5748 ДДУ, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было зарегистрировано 4 640 ДДУ.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
недвижимость  ДДУ  жилье 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

15:44 Происшествия Футболист «Спартака» Аяз Гулиев лишен водительских прав на 4 месяца

15:11 Город (Москва и область) Собянин пригласил москвичей на ежегодный парад трамваев

14:29 Общество У Дмитрия Быкова диагностировали инфаркт головного мозга

14:14 Город (Москва и область) Количество ДДУ на рынке жилья в январе-марте выросло на 25%

13:42 Общество Летнее тепло придет в Москву на следующей неделе

Актуальные материалы

07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»

07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно

14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля

22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля

20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть

09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно

12:51 Город (Москва и область) Более 25 тысяч заявок подано на московскую предпринимательскую премию «Прорыв года»

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru