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Город (Москва и область)     21.06.2019 14:58

Количество дежурных спасателей и спецтехники увеличат в Москве 21-23 июня

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Теги:  жара  спасатели  спецтехника 

21 июня. Mossovetinfo.ru – Количество дежурных спасателей и пожарно-спасательной спецтехники будет увеличено в Москве в период с 21 по 23 июня в связи с жарой, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.

По словам Бирюкова, в районах водных зон отдыха будет организовано дежурство 155 спасателей, 27 единиц техники, в том числе 11 расчетов быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах, а также 76 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона.

Кроме того, на случай возникновения пожаров в разных округах Москвы, к тушению пожаров могут быть привлечены 650 поливомоечных машин и 1950 сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги».

По прогнозам синоптиков, с 21 по 23 июня в Москве ожидается сильная жара, температура воздуха может достигнуть +32 градусов.


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Теги: 
жара  спасатели  спецтехника 

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