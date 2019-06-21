21 июня. Mossovetinfo.ru – Количество дежурных спасателей и пожарно-спасательной спецтехники будет увеличено в Москве в период с 21 по 23 июня в связи с жарой, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.
По словам Бирюкова, в районах водных зон отдыха будет организовано дежурство 155 спасателей, 27 единиц техники, в том числе 11 расчетов быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах, а также 76 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона.
Кроме того, на случай возникновения пожаров в разных округах Москвы, к тушению пожаров могут быть привлечены 650 поливомоечных машин и 1950 сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги».
По прогнозам синоптиков, с 21 по 23 июня в Москве ожидается сильная жара, температура воздуха может достигнуть +32 градусов.
14:58 Город (Москва и область) Количество дежурных спасателей и спецтехники увеличат в Москве 21-23 июня
13:53 Город (Москва и область) ЦОДД напомнил водителям о пятничных пробках и предупредил о жаре
12:52 Город (Москва и область) Питьевую воду начали раздавать на станциях метро и МЦК из-за жары
11:57 Город (Москва и область) Сокльническую линию метро продлят до деревни Потапово к 2023 году
11:38 Город (Москва и область) МЧС предупредило москвичей о сильной жаре 21 июня
21:29 Город (Москва и область) В Москве до конца года благоустроят 162 зеленых территории
13:06 Город (Москва и область) Схема одномандатных округов на выборах в Мосгордуму
14:00 Город (Москва и область) Начались работы по продлению Люблинско-Дмитровской линии метро
22:14 Город (Москва и область) Две улицы в центре Москвы перекроют в связи митингом в поддержку Голунова 16 июня
20:55 Общество Список кандидатов от КПРФ в депутаты Мосгордумы 7-го созыва