21 июня. Mossovetinfo.ru – Количество дежурных спасателей и пожарно-спасательной спецтехники будет увеличено в Москве в период с 21 по 23 июня в связи с жарой, сообщил журналистам заммэра Москвы Петр Бирюков.



По словам Бирюкова, в районах водных зон отдыха будет организовано дежурство 155 спасателей, 27 единиц техники, в том числе 11 расчетов быстрого реагирования на пожарно-спасательных мотоциклах, а также 76 единиц техники пожарно-спасательного гарнизона.



Кроме того, на случай возникновения пожаров в разных округах Москвы, к тушению пожаров могут быть привлечены 650 поливомоечных машин и 1950 сотрудников ГБУ «Автомобильные дороги».



По прогнозам синоптиков, с 21 по 23 июня в Москве ожидается сильная жара, температура воздуха может достигнуть +32 градусов.