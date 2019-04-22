22 апреля. Mossovetinfo.ru – Количество ипотечных договоров, заключенных в Москве в I квартале 2019 года, на 26% выше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщается на официальном сайте столичного Росреестра.
За первые три месяца 2019 года в Москве было зарегистрировано 20 388 договоров ипотечного жилищного кредитования, в то время как за аналогичный период прошлого года, было зарегистрировано 16 178 договоров.
Если же брать показатели только марта месяца, то за месяц в Москве было зарегистрировано 7 838 ипотечных договоров. Это на 12% больше, чем в феврале текущего года (7001 договор) и на 18% больше, чем в марте прошлого года (6662 ипотечных договора).
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