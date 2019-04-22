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Город (Москва и область)     22.04.2019 10:17

Количество ипотечных договоров в Москве за год выросло на четверть

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Теги:  Росреестр  ипотека 

22 апреля. Mossovetinfo.ru – Количество ипотечных договоров, заключенных в Москве в I квартале 2019 года, на 26% выше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщается на официальном сайте столичного Росреестра.

За первые три месяца 2019 года в Москве было зарегистрировано 20 388 договоров ипотечного жилищного кредитования, в то время как за аналогичный период прошлого года, было зарегистрировано 16 178 договоров.

Если же брать показатели только марта месяца, то за месяц в Москве было зарегистрировано 7 838 ипотечных договоров. Это на 12% больше, чем в феврале текущего года (7001 договор) и на 18% больше, чем в марте прошлого года (6662 ипотечных договора).


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Теги: 
Росреестр  ипотека 

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