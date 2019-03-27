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Город (Москва и область)     27.03.2019 08:28

Количество многодетных семей в Москве выросло вдвое за 8 лет

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Теги:  многодетные семьи  социальная поддержка  льготы 

27 марта. Mossovetinfo.ru – Число семей с тремя и более детьми за последние 8 лет выросло в Москве вдвое, сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В настоящее время в Москве насчитывается более 142 тысяч многодетных семей, в которых воспитывается 361,1 тысячи детей.

Рост числа многодетных семей связан с мерами социальной поддержки, которую город оказывает подобным семьям. Среди мер поддержки различные денежные выплаты и компенсации, льготы по оплате коммунальных платежей, первоочередное право на поступление в детские сады, бесплатное питание для детей в школах, право бесплатной парковки автомобиля, бесплатные проезд в городском транспорте, а также программы бесплатного детского отдыха и другие программы поддержки.


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Теги: 
многодетные семьи  социальная поддержка  льготы 

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