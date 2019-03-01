1 марта. Mossovetinfo.ru – Количество осадков в Москве прошедшей зимой заметно превысило норму, сообщает центр погоды «Фобос».
За три зимних месяца в Москве выпало 154 миллиметра осадков, что на 26 миллиметров выше нормы. Максимальная высота сугробов в Москве составила 49 сантиметров, что почти в полтора раза больше нормы.
Самым теплым днем зимы стало 17 февраля, когда в Москве зафиксировали температуру воздуха в +5,1°. Самым холодным днем стало 23 января, когда температура воздуха в столице упала до -19.4°.
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