1 марта. Mossovetinfo.ru – Количество осадков в Москве прошедшей зимой заметно превысило норму, сообщает центр погоды «Фобос».



За три зимних месяца в Москве выпало 154 миллиметра осадков, что на 26 миллиметров выше нормы. Максимальная высота сугробов в Москве составила 49 сантиметров, что почти в полтора раза больше нормы.



Самым теплым днем зимы стало 17 февраля, когда в Москве зафиксировали температуру воздуха в +5,1°. Самым холодным днем стало 23 января, когда температура воздуха в столице упала до -19.4°.