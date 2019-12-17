17 декабря. Mossovetinfo.ru – Количество сделок купли продажи жилья в Москве в ноябре 2019 года снизилось на 6% по сравнению с октябрем, сообщается на официальном сайте столичного управления Росреестра.



В ноябре Росреестр зарегистрировал 11905 подобных сделок, в то время как в октябре их количество составило 12 605. По сравнению с ноябрем 2018 года, количество сделок купли-продажи жилья снизилось на 24% - год назад в ноябре было зарегистрировано 15 758 сделок по купле-продаже жилья.



В общей сложности за первые 11 месяцев 2019 года в Москве было зарегистрировано 129 849 сделок по купле-продаже жилья, что на 6% ниже, чем за аналогичный период 2018 года (137 584 сделки).



По словам руководителя московского управления Росреестра Игоря Майданова, снижение числа сделок по купле продаже-жилья объясняется рекордным реализованным спросом в конце 2018 года и первой половине 2019 года, а также некоторым ростом цен на вторичном рынке жилья. Эти факторы привели к дефициту доступных предложений на рынке и росту доли переоцененных лотов.