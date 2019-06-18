18 июня. Mossovetinfo.ru – В мае 2019 года в Москве зарегистрировано 11 тысяч договоров по купле-продаже жилья, что на 26% меньше, чем в апреле текущего года, сообщается на официальном сайте столичного управления Росреестра.
Сообщается, что майское сокращение сделок по купле-продаже жилья по отношению к апрелю наблюдается ежегодно и связано с количеством рабочих дней. Так в 2015 и 2019 годах, когда в мае было всего 18 рабочих дней, отмечено наибольшее снижение количества сделок – 36% и 26% соответственно. В 2016 году, когда в мае было 19 рабочих дней, снижение составило 16%. В то же время в 2017 и 2018 годах, когда в мае было 20 рабочих дней, было отмечено самое небольшое снижение количества сделок: 10% и 7% соответственно.
В то же время общее количество сделок на вторичном рынке столичной недвижимости растет. За первые пять месяцев 2019 года было зафиксировано 61055 сделок по купле-продаже квартир, что на 11% больше, чем за аналогичный период 2018 года.
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