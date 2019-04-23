23 апреля. Mossovetinfo.ru – Благодаря работе транспортного комплекса столицы, количество смертельных ДТП в Москве сократилось с 2009 года на 39%, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Также сообщается, что за этот же период на 22% сократилось количество ДТП с пострадавшими. При этом количество автомобилей в Москве ежегодно растет на 130 тысяч машин. Прирост числа автомобилей с 2009 года составляет 20%.