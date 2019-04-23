23 апреля. Mossovetinfo.ru – Благодаря работе транспортного комплекса столицы, количество смертельных ДТП в Москве сократилось с 2009 года на 39%, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Также сообщается, что за этот же период на 22% сократилось количество ДТП с пострадавшими. При этом количество автомобилей в Москве ежегодно растет на 130 тысяч машин. Прирост числа автомобилей с 2009 года составляет 20%.
13:20 Город (Москва и область) Количество смертельных ДТП в Москве сократилось почти на 40% с 2004 года
13:14 Город (Москва и область) Новые купейные вагоны презентовали в Москве
12:47 Город (Москва и область) Участок СВХ от Щелковского до Открытого шоссе запустят к лету
11:58 Общество Мосгоризбирком выберет от одного до трех округов для электронного голосования на выборах в Мосгордуму
10:52 Город (Москва и область) В Подмосковье начинается строительство 50 новых школ
13:28 Город (Москва и область) Как будет работать наземный транспорт в дни массового посещения кладбищ
07:35 Общество Бесплатные экскурсии пройдут в Москве в рамках фестиваля «Пасхальный дар»
07:28 В мире Пожар в соборе Парижской Богоматери. Что известно
14:51 Власть Законопроект о дистанционном голосовании в Мосгордуму планируется рассмотреть 16 апреля
22:14 Общество Какой будет погода в Москве на неделе с 15 по 21 апреля
20:11 Происшествия Москвичи могут обратиться в следственный комитет через соцсеть
09:21 Город (Москва и область) Выделенные полосы на 5 магистралях Москвы начали работать ежедневно