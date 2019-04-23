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Город (Москва и область)     23.04.2019 13:20

Количество смертельных ДТП в Москве сократилось почти на 40% с 2004 года

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Теги:  ЦОДД  ДТП  статистика 

23 апреля. Mossovetinfo.ru – Благодаря работе транспортного комплекса столицы, количество смертельных ДТП в Москве сократилось с 2009 года на 39%, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.

Также сообщается, что за этот же период на 22% сократилось количество ДТП с пострадавшими. При этом количество автомобилей в Москве ежегодно растет на 130 тысяч машин. Прирост числа автомобилей с 2009 года составляет 20%.


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Теги: 
ЦОДД  ДТП  статистика 

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