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Город (Москва и область)     14.05.2020 19:04

Количество зараженных коронавирусом в Москве больше 130 тысяч - Собянин

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  статистика 

14 мая. Mossovetinfo.ru – Количество людей, зараженных коронавирусом в Москве намного больше 130 тысяч, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

«То, что вы говорите, что в Москве зараженных 130 тысяч, — это неправильная терминология. Мы неоднократно говорили, что 130 тысяч выявленных людей, которые заражены коронавирусом», - заявил мэр Москвы.

По словам Собянина, реальное число зараженных намного выше. Именно поэтому необходимо максимально наращивать объемы тестирования, чтобы максимально выявлять инфицированных коронавирусом людей.

Ранее мэр Москвы объявил о программе серьезного увеличения тестирования на коронавирус в столице. За счет применения метода иммуноферментного анализа крови планируется довести количество тестов на коронавирус до 100 тысяч в стуки, а далее и до 200 тысяч в сутки.


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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  статистика 

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