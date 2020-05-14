14 мая. Mossovetinfo.ru – Количество людей, зараженных коронавирусом в Москве намного больше 130 тысяч, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».



«То, что вы говорите, что в Москве зараженных 130 тысяч, — это неправильная терминология. Мы неоднократно говорили, что 130 тысяч выявленных людей, которые заражены коронавирусом», - заявил мэр Москвы.



По словам Собянина, реальное число зараженных намного выше. Именно поэтому необходимо максимально наращивать объемы тестирования, чтобы максимально выявлять инфицированных коронавирусом людей.



Ранее мэр Москвы объявил о программе серьезного увеличения тестирования на коронавирус в столице. За счет применения метода иммуноферментного анализа крови планируется довести количество тестов на коронавирус до 100 тысяч в стуки, а далее и до 200 тысяч в сутки.