14 мая. Mossovetinfo.ru – Количество людей, зараженных коронавирусом в Москве намного больше 130 тысяч, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
«То, что вы говорите, что в Москве зараженных 130 тысяч, — это неправильная терминология. Мы неоднократно говорили, что 130 тысяч выявленных людей, которые заражены коронавирусом», - заявил мэр Москвы.
По словам Собянина, реальное число зараженных намного выше. Именно поэтому необходимо максимально наращивать объемы тестирования, чтобы максимально выявлять инфицированных коронавирусом людей.
Ранее мэр Москвы объявил о программе серьезного увеличения тестирования на коронавирус в столице. За счет применения метода иммуноферментного анализа крови планируется довести количество тестов на коронавирус до 100 тысяч в стуки, а далее и до 200 тысяч в сутки.
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