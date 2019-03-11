11 марта. Mossovetinfo.ru – Комиссия Московской городской Думы по экономической политике и финансам поддержала изменение бюджета столицы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.



Доходы и расходы предлагается увеличить на 136,9 миллиарда рублей. Дополнительные средства будут направлены на реализацию программы реновации, развитие транспорта, здравоохранение и культуру.