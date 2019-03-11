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Город (Москва и область)     11.03.2019 15:17

Комиссия Мосгордумы поддержала увеличение бюджета столицы

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Теги:  бюджет  доходы  расходы  Мосгордума  законы  снос пятиэтажек  программа реновации 

11 марта. Mossovetinfo.ru – Комиссия Московской городской Думы по экономической политике и финансам поддержала изменение бюджета столицы на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.

Доходы и расходы предлагается увеличить на 136,9 миллиарда рублей. Дополнительные средства будут направлены на реализацию программы реновации, развитие транспорта, здравоохранение и культуру.


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Теги: 
бюджет  доходы  расходы  Мосгордума  законы  снос пятиэтажек  программа реновации 

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