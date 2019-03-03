3 марта. Mossovetinfo.ru – Коммунальные службы продолжают ликвидирвоать последствия снегопада. Об этом сообщили в Комплексе городского хозяйства столицы.



Под особым контролем коммунальных служб – уборка снега со скатных кровель с целью недопущения образования наледи. Также в ручном и механизированном виде убирают дороги, тротуары, дворы и другие объекты,



Отмечается, что к утру воскресенья в Москве выпало до 2 сантиметров снега. Снегопад продолжится и принесет до 3 сантиметров снега днем и 1-2 сантиметра снега в ночь на понедельник.