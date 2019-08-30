30 августа. Mossovetinfo.ru – Коммунарская линия метро дойдет до Троицка в 2023 году, сообщается на официальном сайте Стройкмоплекса Москвы со ссылкой на главу столичного департамента строительства Андрея Бочкарева.
По словам Бочкарева, в настоящее время на Коммунарской линии идут работу по строительству участка от станции «Улица Новаторов» до станции «Коммунарка». В дальнейшем линия будет продолжена как в северном направлении до станции «Севастопольский проспект», где можно будет совершить пересадку на МЦК, так и в южном направлении до станции «Троицк». Кроме того, на станции «Улица Новаторов» будет организована пересадка на Большую Кольцевую линию.
Ранее сообщалось, что градостроительно-земельная комиссия Москвы одобрила проект продления строящейся Коммунарской линии метро до Троицка. Проект предусматривает строительство нового участка от станции «Столбово» протяженностью 14,6 километра. На нем разместится шесть станций: «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Десёновское», «Ватутинки» и «Троицк».
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